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Начались испытания таблеток от COVID-19

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Фото: Jil Yngland / Reuters

Японская компания «Сионоги» (Shionogi & Co) начала испытания на людях своего препарата в виде таблеток против COVID-19. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Испытания будут проводиться как минимум до следующего года. В них примут участие от 50 до 100 здоровых людей. Ожидается, что позднее в этом году начнется плацебо-контролируемая фаза испытания лекарств.

Таблетки разработаны для ежедневного приема. Планируется, что лекарственное средство должно избавлять от симптомов болезни менее чем за неделю. Препарат подавляет активность протеазы — фермента, с помощью которого вирус размножается в человеческом организме, копируя себя.

Ранее австралийские ученые сообщили о разработке вакцины от COVID-19 в виде спрея: они уже приступили к первой фазе клинических испытаний препарата. Речь идет о препарате, созданном с использованием ДНК SARS-CoV2. Вакцина вводится устройством без иглы, с помощью струйного распылителя. Спрей будет проникать через кожу под высоким давлением, он должен простимулировать ответную реакцию иммунной системы.

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