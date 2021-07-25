Начались испытания таблеток от COVID-19

Японская компания «Сионоги» (Shionogi & Co) начала испытания на людях своего препарата в виде таблеток против COVID-19. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Испытания будут проводиться как минимум до следующего года. В них примут участие от 50 до 100 здоровых людей. Ожидается, что позднее в этом году начнется плацебо-контролируемая фаза испытания лекарств.

Таблетки разработаны для ежедневного приема. Планируется, что лекарственное средство должно избавлять от симптомов болезни менее чем за неделю. Препарат подавляет активность протеазы — фермента, с помощью которого вирус размножается в человеческом организме, копируя себя.

Ранее австралийские ученые сообщили о разработке вакцины от COVID-19 в виде спрея: они уже приступили к первой фазе клинических испытаний препарата. Речь идет о препарате, созданном с использованием ДНК SARS-CoV2. Вакцина вводится устройством без иглы, с помощью струйного распылителя. Спрей будет проникать через кожу под высоким давлением, он должен простимулировать ответную реакцию иммунной системы.