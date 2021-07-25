Племянница принцессы Дианы вышла замуж за миллиардера вдвое старше нее

Племянница принцессы Дианы, 30-летняя Китти Спенсер, вышла замуж за миллиардера Майкла Льюиса, который вдвое старше нее, пишет Daily Mail.

Свадьба прошла в старинной вилле Альдобрандини во Фраскати под Римом в пятницу, 23 июля. На пышной церемонии присутствовали друзья и родные пары. На свадьбу пригласили троих взрослых детей жениха. Посещал ли церемонию отец невесты, неизвестно, так как в этот вечер в социальной сети он опубликовал фотографию из своего поместья Олторп.

После церемонии бракосочетания жених и невеста пригласили гостей в ресторан, празднование продолжалось с танцами и фейерверком. Свадебное платье племянницы принцессы Дианы было изготовлено итальянским домом моды Dolce & Gabbana. Девичник девушки прошел во Флоренции.

Китти Спенсер — старший ребенок брата Дианы, графа Чарльза Спенсера. Избраннику племянницы принцессы Дианы 62 года — это на шесть лет больше, чем ее отцу. Китти Спенсер и Майкл Льюис были помолвлены с декабря 2019 года. Миллиардер сделал предложение девушке в Южной Африке, откуда он родом. Там же они хотели отпраздновать свадьбу. Влюбленные начали встречаться в 2018-м. Это не первые отношения Спенсер с мужчиной намного старше нее. У девушки был роман с итальянским магнатом в области недвижимости Никколо Бараттьери ди Сан Пьетро (разница в возрасте составляла 20 лет).

Ранее другая племянница принцессы Дианы, Элиза Спенсер, опубликовала фотографию, на которой она запечатлена топлес. Поклонники королевской семьи сделали комплименты в комментариях под постом.