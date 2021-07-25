В Турции выявили максимальный прирост заражений COVID-19 за несколько месяцев

В Турции выявили максимальный суточный прирост числа случаев заражения COVID-19 за последние несколько месяцев. Об этом сообщается на сайте турецкого Минздрава.

По данным ведомства, в воскресенье, 25 июля, в стране было сделано 223 837 тестов на коронавирус и выявлено 14 230 случаев заражения, умерли 55 человек. Отмечается, что это максимальный показатель по числу выявленных за сутки пациентов с COVID-19 с 11 мая.

Ранее глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан на фоне роста числа случаев заражения COVID-19 в стране захотел ужесточить меры для россиян. По его словам, по отношению у российским туристам необходимо принять более строгие меры, в противном случае рост заболеваемости остановить не удастся.

21 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что страна не столкнулась с ростом эпидемии из-за новых штаммов COVID-19. По оценке Эрдогана, Турция «значительно снизила количество случаев заболевания, пациентов и смертей, добилась больших успехов в вакцинации».