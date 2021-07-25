В ЛНР открыли ответный огонь по украинским силовикам

В Донбассе Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) открыла ответный огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства ЛНР.

По информации на сайте, огонь был открыт в ответ на обстрел украинскими силовиками населенного пункта Калиново. Сообщается, что обстрелы производились из автоматического станкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного стрелкового оружия.

«Руководствуясь указаниями Главы Республики и пунктом "е" дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, наши подразделения открыли ответный огонь из незапрещенных Минских договоренностей вооружения, погасив огневую активность противника откуда велся обстрел», — сообщили в пресс-службе.

Потери украинской стороны уточняются. С начала 2014 года ВСУ потеряли 2705 украинских солдат и офицеров в боях с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Ранее, 24 июля, под Луганском упал украинский беспилотник с самодельным взрывным устройством. Как уточнили в силовых структурах ЛНР, беспилотный летательный аппарат упал в двух километрах от города. Согласно Минским соглашениям, полеты беспилотников запрещены по всей линии соприкосновения в Донбассе.

