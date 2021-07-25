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Захарова прокомментировала санкции Украины против Wildberries

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Фото: Мария Захарова / Facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала введение Украиной санкций против российского интернет-магазина Wildberries.

По словам представителя ведомства, интернет-магазин Amazon занимается продажей товаров, за наличие которых в ассортименте Киев ввел санкции против Wildberries. «Интересно, когда тяжесть украинских санкций почувствуют Amazon и [основатель этой корпорации] Джефф Безос? Или это другое?», — задалась вопросом Захарова.

Ранее сообщалось, что магазин продолжает работать на территории Украины, вопреки введенным ранее санкциям. Представители украинского отделения отказались комментировать ситуацию, предложив обратиться за разъяснениями в головной офис.

24 июля стало известно, что интернет-магазин оказался под угрозой закрытия на Украине после того, как президент страны Владимир Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против его основательницы, богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук.

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