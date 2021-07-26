Россия
 
Последние новости
Российские саблистки гарантировали себе золото и серебро Олимпиады
В Турции прокомментировали вероятность закрытия границ для россиян
Иммунолог оценил данные о невосполнимой утрате интеллекта у больных COVID-19
Кремль отреагировал на штраф активистке после обращения к Путину
В Абхазии обнаружили тело утонувшего российского туриста
Раскрыто содержимое спецнаборов для пенсионеров после вакцинации в Москве 
Написавший письмо Путину австрийский мальчик рассказал о своих планах на Россию
Олимпийские гимнастки выступили в полностью закрытых боди вопреки стандартам
Кадыров вступился за блогера-карлика Хасбика и подарил ему Mercedes
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский кардиолог назвал снижающие риск возникновения инфаркта продукты

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Iñigo De la Maza / Unsplash

Чтобы снизить риск инфаркта, необходимо включать в рацион как можно больше овощей и листовой зелени. Продукты, предотвращающие развитие заболевания, назвал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев в интервью «Народным Новостям».

По его словам, все виды капусты могут уменьшить вероятность скорости течения атеросклероза.

«Капуста брокколи, любая листовая зелень, укроп, петрушка, чеснок, лук будут эффективными. Очень эффективны такие ягоды, как арбуз, крыжовник, черная смородина, клубника», — отметил врач.

Он добавил, что для профилактики заболевания необходимо добавить в рацион больше лука и чеснока.

Ранее академик РАН Юрий Беленков заявил, что в последнее время возраст, при котором есть риск инфаркта или инсульта, снизился почти вдвое — с 65 до 30-35 лет. По его утверждению, такая тенденция появилась из-за запущенных форм артериальной гипертонии, малоподвижного образа жизни и лишнего веса россиян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мясников предупредил об опасности неочевидных признаков инфаркта
Россиянам перечислили требующие срочного обращения к врачу виды боли
Врач рассказала о предвещающем инфаркт необычном симптоме