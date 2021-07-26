Российский кардиолог назвал снижающие риск возникновения инфаркта продукты

Чтобы снизить риск инфаркта, необходимо включать в рацион как можно больше овощей и листовой зелени. Продукты, предотвращающие развитие заболевания, назвал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев в интервью «Народным Новостям».

По его словам, все виды капусты могут уменьшить вероятность скорости течения атеросклероза.

«Капуста брокколи, любая листовая зелень, укроп, петрушка, чеснок, лук будут эффективными. Очень эффективны такие ягоды, как арбуз, крыжовник, черная смородина, клубника», — отметил врач.

Он добавил, что для профилактики заболевания необходимо добавить в рацион больше лука и чеснока.

Ранее академик РАН Юрий Беленков заявил, что в последнее время возраст, при котором есть риск инфаркта или инсульта, снизился почти вдвое — с 65 до 30-35 лет. По его утверждению, такая тенденция появилась из-за запущенных форм артериальной гипертонии, малоподвижного образа жизни и лишнего веса россиян.