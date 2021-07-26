Умер заслуженный артист России Владимир Сканави

Заслуженный артист России, профессор Московской консерватории Владимир Сканави умер в возрасте 79 лет. Музыканта нашли мертвым в его квартире в Москве, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 26 июля.

Причина смерти пока не раскрывается. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позже.

Владимир Сканави родился в Москве, окончил фортепианное отделение Музыкального училища при Московской консерватории в 1961 году. В 1991-м пианист начал преподавать на кафедре камерного ансамбля и квартета Московской государственной консерватории имени Чайковского, в 2001 году стал профессором. Он работал с известным скрипачом Омом Коганом, вместе они исполнили все сонаты Баха, Бетховена, Моцарта, Прокофьева, Шостаковича и Шнитке. Записи с творчеством Сканави были выпущены на множестве грампластинок, изданных в России и за рубежом.

В июне 2021 года умер заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры хорового дирижирования Валерий Горюнов. Он преподавал на кафедре хорового дирижирования Московской консерватории.