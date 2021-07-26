Названы лучшие цвета одежды для каждого знака зодиака

Британский астролог раскрыла цвета, которые лучше всего подходят представителям каждого знака зодиака. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Специалистка из Лондона Инбаал Хонигман (Inbaal Honigman) в рамках сотрудничества с брендом Cath Kidston назвала цвета одежды, которые являются наиболее комфортными для человека определенного знака зодиака. «У каждого знака зодиака есть своя правящая сила и характерные особенности, которые по-своему влияют на их стиль», — пояснила она.

По словам эксперта, водолеям лучше отдать предпочтение синим вещам, поскольку этот цвет символизирует присущие им качества, а именно, спокойствие, уверенность и надежность. Отмечается, что рыбы имеют множество схожих черт с водолеями, поэтому им подойдет бирюзовый цвет.

Овнам, в свою очередь, лучше иметь в гардеробе красную одежду, поскольку в противовес описанным знакам зодиака, представители огненной стихии более вспыльчивы. «С точки зрения моды — красный самый яркий и привлекательный цвет», — подчеркнула Хонигман.

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В то же время тельцов Хонигман назвала земным прототипом водолеев, поэтому представителям этого знака она порекомендовала выбирать наряды зеленых оттенков. При этом «жизнерадостным» близнецам лучше носить одежду желтого цвета, а «сострадательным» ракам — серого и серебристого.

Лондонский астролог отметила, что львам, девам, весам и скорпионам идеально подойдет оранжевый, коричневый, розовый и черный цвета соответственно. По словам британки, фиолетовые оттенки являются олицетворением неординарной личности стрельцов. Последнему знаку зодиака, козерогу, специалистка предложила создавать монохромные образы с темными деталями, например, бордовыми или винными.

Ранее в мае эксперты назвали самый модный цвет 2021 года. Журналисты обратили внимание на то, модели снялись в рекламных кампаниях и прошлись по подиуму многочисленных показов коллекций весна-лето 2021 в одежде разных оттенков коричневого.