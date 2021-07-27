Задержанного после звонка Путина экс-депутата отправили в колонию

Центральный районный суд Челябинска приговорил к двум годам колонии-поселения экс-депутата гордумы, владельца строительной фирмы «Речелстрой» Андрея Пязока. Его признали виновным в махинациях с деньгами полутора тысяч дольщиков жилого комплекса «Чурилово Lake City». Как сообщает Ura.ru, уголовный процесс активизировался в 2017 году после того, как президент России Владимир Путин позвонил одной из обманутых дольщиц.

По информации агенства, второго участника процесса, менеджера организации Сергея Вегельмана суд отправил на 1,5 года в колонию-поселение. Отмечается, что обвинение просило для обоих фигурантов дела условные сроки.

С 2014 по 2017 годы ООО «Речелстрой» заключило договоры долевого участия строительства 19 домов жилого комплекса «Чурилово Lake City». Согласно материалам уголовного дела, фирма получила от покупателей около 2,5 миллиарда рублей, которые направила на погашение долгов компании перед другими организациями.

В 2017 году одна из дольщиц написала обращение Путину. В ноябре того же года глава государства во время своего визита в Челябинск позвонил ей и пообещал во всем разобраться. Вскоре Пязока задержали, однако бывший директор «Речелстроя» провел в СИЗО лишь полгода, а затем был выпущен под залог в четыре миллиона рублей. Он обещал возобновить работы в жилом комплексе, но за все время ситуация так и не изменилась.

В январе 2020 года другой обманутый дольщик перевел президенту 28 рублей и назвал это взяткой. Таким образом россиянин хотел привлечь внимание к своему недостроенному дому в жилом комплексе «Чурилово Lake City».

