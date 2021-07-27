В США умер инициатор отмены закона о медстраховках

Умер инициатор отмены закона о медстраховках, бывший сенатор США Майк Энзи (Mike Enzi). Об этом пишет CNN.

По словам источников, близких к семье Энзи, мужчина получил серьезные травмы в результате велосипедной аварии. Подробности не уточняются, официальных заявлений не поступало. Энзи было 77 лет.

В 2017 году сенатор внес проект резолюции об отмене закона о реформе здравоохранения, принятого по инициативе президента США Барака Обамы (также известен как Obamacare). Проект долгое время считался одним из главных законодательных достижений президентства Обамы, а ее отмена стала центральным пунктом избирательной программы президента Дональда Трампа.

Кроме того, Энзи запомнился тем, что поддержал введение войск США в Ирак в 2003 году.

Энзи был впервые избран в сенат США в 1996 году. До этого он владел семейной сетью обувных магазинов.