Заместитель генерального прокурора Украины подал в отставку

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов подал заявление об отставке. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В своем сообщении он поблагодарил «всех, кто был рядом в эти сложные последние шесть лет и делал невозможные вещи».

В частности, он выразил благодарность коллегам за противодействие «вооруженной агрессии» России и реализацию реформы ювенальной юстиции на Украине.

Ранее юридическая компания «Миллер», защищающая интересы Мамедова, обвинила руководство офиса генпрокурора в создании «сложных условий работы» для своего клиента. Юристы отметили, что ведомство систематически блокировало выполнение им своих обязанностей. В компании считают, что подобное давление на Мамедова оказывалось из-за отсутствия законных оснований для его увольнения.