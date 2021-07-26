Зеленский заявил о подготовке к реформе СБУ и уволил нескольких офицеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к реформе Службы безопасности Украины (СБУ) и уволил нескольких офицеров ведомства. Об этом сообщается на сайте офиса президента республики.

В частности, Василий Малюк был освобожден от должности первого заместителя председателя ведомства — начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. С поста также был снят бывший первый заместитель председателя ведомства и руководитель Антитеррористического центра при СБУ Руслан Баранецкий. На его должность был назначен бывший заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко.

Кроме того, были уволены бывший начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Алексей Корнейчук и бывший начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

По словам Зеленского, такие кадровые решения были приняты для обеспечения готовности ведомства к системной трансформации. Он также заявил, что не видит альтернативы подобной реформе.

Ранее украинский президент уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки Украины. На его место был назначен бывший директор Национального института стратегических исследований республики Александр Литвиненко.