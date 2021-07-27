В Сочи уволили предложившего спасать утопающих за деньги маркетолога

Владельцы серф-станции в Сочи уволили маркетолога, предложившего добавить в прейскурант организации платную услугу по спасению людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Как отметили в пресс-службе, информация о спасении людей за деньги, которая была отображена на табличке перед входом на частный VIP-пляж, появилась вследствие «проявления непрофессионализма отдельных сотрудников».

В настоящее время табличка с неправильными формулировками услуг уничтожена, а ответственный за ошибку маркетолог серф-станции Voda уволен.

Накануне, 26 июля, россиянин возмутился решением владельцев одного из пляжей в Сочи спасать утопающих за деньги и записал об этом видео. Он обратил внимание на табличку перед входом на побережье, где указаны предоставляемые услуги — среди них было «спасение на воде» стоимостью 800 рублей.