Метеоролог предупредила москвичей о приближении затопившего Европу циклона

Затопивший Европу циклон придет в Москву в вечером в среду, 28 июля. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

«Мы действительно ждем, что завтра местами может выпасть до семи миллиметров осадков, не исключена гроза и порывы ветра. Поэтому ничего особо угрожающего в завтрашнем процессе мы не ожидаем», — предупредила о приближении циклона метеоролог.

По ее словам, центр циклона пройдет по Северу европейской части России, а Москву заденет только атмосферный фронт. Также Позднякова отметила, что последующие дни столица будет находиться в прохладной зоне. Жара не ожидается, однако температура будет на несколько градусов выше нормы.

Ранее синоптик Александр Шувалов оценил вероятность прихода в Россию циклона «Дирк», затопившего западную Европу. Специалист подчеркнул, что в случае прихода циклона в Россию, сильных осадков наблюдаться не будет. Он спрогнозировал осадки максимум до 20 миллиметров.