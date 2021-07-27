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Подсчитаны траты российских лабораторий на подопытных обезьян и мышей в пандемию

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Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Государственные медучреждения, которые занимаются разработкой и производством вакцин от COVID-19, с начала года потратили 435,2 миллиона рублей на подопытных животных. Траты в пандемию подсчитало издание Daily Storm, ссылаясь на данные госзакупок.

Эти траты почти в два раза больше, чем за весь 2020 год. Основные расходы пришлись на приобретение зверей за рубежом.

Центр имени Чумакова, создавший «КовиВак», потратил больше всего — 423,9 миллиона рублей. Весной лаборатория заключила контракт на поставку 600 обезьян за 396 миллионов рублей. Каждое животное обошлось по 647-659 тысяч рублей. Млекопитающих должны завозить из Судана, Сирии и ЮАР. Центр «Вектор» потратил за 2021 год 6,6 миллиона рублей. Центр имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») в этом году на закупку мелких лабораторных животных и приматов израсходовал 4,6 миллиона рублей.

На обезьянах испытывают вакцины от COVID-19. Препараты проверяют на предмет защиты от пневмонии. В исследованиях отечественных лекарств также участвует ряд нечеловекообразных приматов: яванских макак, гамадрилов, зеленых мартышек и павианов. Также большие средства тратятся на мелких лабораторных животных: кроликов, морских свинок, мышей и крыс.

Издание сообщает, что Федеральная таможенная служба (ФТС) не заметила поступления сотен приматов в Россию. В отчете ведомства указано, что обезьяны для научно-исследовательских целей границу РФ за последние два года не пересекали.

Ранее группа ученых назвала животных, наиболее подверженных заражению коронавирусом. Эксперты исследовали 12 видов млекопитающих. Они отобрали для своей научной работы собак, свиней, кроликов, коз, лам, два вида летучих мышей. Размножиться коронавирус смог только на двух образцах — на частицах легких кошек и макак-резусов. Таким образом, наиболее подвержены SARS-CoV-2 обезьяны и представители семейства кошачьих.

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