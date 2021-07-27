Россия будет меняться газом с Азербайджаном

Россия и Азербайджан договорились о сезонном обмене природным газом, сообщает ТАСС. Соответствующий контракт подписали «Газпром» и «Азерконтракт».

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По условиям соглашения, Азербайджан будет поставлять газ в Россию в летний сезон, а Россия в Азербайджан — в зимний. Объемы поставок не раскрываются, но указывается, что они будут идентичными, а также будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы.

Контракт рассчитан до 2023 года. Со стороны Азербайджана за техническую сторону соглашения будет отвечать государственная нефтегазовая компания SOCAR.

«Соглашение позволит сторонам оптимально использовать свою нефтегазовую инфраструктуру. На фоне стремительного роста добычи голубого топлива в стране Азербайджан получает возможность сохранить дополнительные объемы своего природного газа на зиму, когда уровень потребления внутри республики значительно увеличивается», — говорится в сообщении «Азерконтракта».

