Россия
 
Последние новости
Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов
Объявлена дата начала вакцинации «Спутником Лайт» в ДНР
Определена страна-суперраспространитель коронавируса
Земфира выпустила новый мини-альбом
Зеленский уволил начальника Генштаба и командующего Объединенными силами
США заявили о намерении разместить на Аляске противоракеты нового поколения
Ошибки при вакцинации привели к смерти 10 тысяч человек в Болгарии
Тихановская раскрыла подробности встречи с Байденом
Новости партнеров
Прослушать новость

Умерла экс-глава Росздравнадзора

Перейти в «Мою Ленту»
Елена Тельнова
Елена Тельнова
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Елена Алексеевна Тельнова навсегда останется в наших сердцах неравнодушным, честным, добрым и открытым человеком», — говорится в сообщении. В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким бывшей чиновницы. Причины смерти не сообщаются.

Елена Тельнова работала в Росздравнадзоре с момента его основания. С 2010 по 2013 год она возглавила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Умер первый губернатор Амурской области
Умер бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов
Глава Мосгосстройнадзора умер после COVID-19