Умерла экс-глава Росздравнадзора

Экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Елена Алексеевна Тельнова навсегда останется в наших сердцах неравнодушным, честным, добрым и открытым человеком», — говорится в сообщении. В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким бывшей чиновницы. Причины смерти не сообщаются.

Елена Тельнова работала в Росздравнадзоре с момента его основания. С 2010 по 2013 год она возглавила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.