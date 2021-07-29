Популярная соцсеть заблокировала профиль женщины за фото сына в женском платье

Популярная соцсеть LinkedIn удалила снимки подростка с инвалидностью, пришедшего на выпускной бал в женском платье. Об этом сообщает Metro.

Согласно материалу, в 2020 году 16-летний Джастин Седжвик (Justin Sedgwick) с аутизмом принял решение пойти на выпускной вечер британского учебного заведения Fareham Academy в платье и с макияжем в стиле американской актрисы Анджелины Джоли. По словам его 34-летней матери Джейд Скотни (Jade Scotney), мальчик потратил целый год на подготовку к мероприятию.

В четверг, 22 июля, в канадском спа-отеле Solent прошел выпускной бал, на который мальчик пришел в черном шелковом платье длины макси. Его образ дополнили круглые очки и серебристое колье со стразами. Волосы юноши были распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. Скотни сняла сына на камеру и опубликовала фотографии на своей странице в LinkedIn.

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На следующий день женщина обнаружила, что соцсеть удалила публикации и заблокировала ее профиль. «Произошедшее меня сильно разочаровало. На балу не было ни единого человека, который сделал бы замечание или негативно отнесся к внешнему виду моего сына. Все были доброжелательны, и Джастин чувствовал себя очень комфортно», — поделилась она.

Позднее представители LinkedIn извинились перед Скотни за ошибку и восстановили ее учетную запись, а также все удаленные публикации. Однако сотрудники не объяснили причину, по которой изначально стерли посты англичанки.

Сам Седжвик заверил, что его не расстроила произошедшая ситуация. «Я потрясающе провел ночь и был счастлив, что смог впервые открыться перед своими одноклассниками и показать себя таким, какой я есть на самом деле», — подчеркнул юноша.

В апреле мужчина оскорбил выпускника в женском платье и лишился поста гендиректора. 18-летний ученик средней школы Franklin High School Далтон Стивенс (Dalton Stevens) пришел на выпускной бал в красном платье макси с длинными рукавами. Парень обосновал выбор своего наряда тем, что «одежда не имеет ни пола, ни смысла». По информации издания, неизвестный мужчина подошел к Стивенсу и спросил, осознает ли школьник, что он надел.