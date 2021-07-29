Снятый в Турции рекламный ролик о популярном у туристов месте вызвал гнев в сети

Канал Go Türkiye, принадлежащий Министерству по туризму Турции, опубликовал рекламный ролик об отдыхе в Стамбуле и вызвал гнев у пользователей сети. Видео доступно на YouTube-канале.

На размещенных кадрах показаны достопримечательности популярного у туристов города, сувенирные лавки, дорогие рестораны, роскошные гостиницы и люксовые автомобили.

Ролик, набравший 1,1 тысячи лайков и три тысячи дизлайков, разозлил пользователей сети: комментаторы заявили, что показанные места и атмосфера не соответствуют реальной жизни в Турции.

«Вы показываете все то, против чего сами же и боретесь в нашей стране. Это лицемерно», «Мне кажется забавным, что в правительстве сидят жесткие исламисты, а туристам вы показываете то, что вы хотите искоренить», «О какой ночной жизни вы говорите? О музыке, которая запрещена указами? О налоге на алкоголь?», «Видео не отражает реальности. Ничего из жизни не показано. Где афганские и сирийские беженцы, заполонившие город?» — возмущались они.

Ранее сообщалось, что курорты Турции заполнили охотники за потерянными золотыми украшениями. Несмотря на предупреждения властей не брать с собой на пляж ценные вещи, отдыхающие пренебрегли данным правилом и продолжают купаться в кольцах, серьгах и часах, часто теряя их, а предприимчивые местные жители выходят на поиски потерянных драгоценностей с металлоискателями.

