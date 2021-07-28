Курорты Турции заполнили охотники за потерянными золотыми украшениями. Об этом сообщает информационный портал «Турпром».

Отмечается, что с 16 по 26 июля в республике прошли празднования Курбан-байрама, привлекшие в прибрежные города огромное количество туристов, в том числе российских. Вместе с ними активизировались и местные жители, ищущие возможности нажиться на путешественниках.

Несмотря на предупреждения турецких властей не брать с собой на пляж ценные вещи, отдыхающие пренебрегли данным правилом и продолжили загорать и купаться в кольцах, серьгах и часах.

По окончании недельного праздника поток отдыхающих схлынул, а предприимчивые местные жители вышли на поиски потерянных украшений с металлоискателями.

Большинство владельцев пляжного бизнеса не поддерживает «золотоискателей» и вызывает сотрудников полиции, если охотники за украшениями отказываются покинуть прибрежную зону.

Ранее в июле российские туристы назвали раздражающую их привычку соотечественников на пляже — отдыхающим не нравится, когда кто-то занимает лежаки заранее и уходит по своим делам. Выяснилось, что такое поведение вызывает негативные эмоции у 43 процентов респондентов, в то время как 22 процента заявили, что они занимают место подобным образом, хотя и осознают, что это не совсем этично.