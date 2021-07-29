Россияне массово захотели переехать или сменить постоянное место жительства внутри страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование показало, что каждый четвертый россиянин (25 процентов) хотел бы жить в другом городе. Чаще остальных этого желают молодые граждане и жители небольших городов. Среди тех, кто хочет сменить место жительства, 19 процентов планирует переехать в течение года или двух лет, 25 процентов — в течение ближайших трех-пяти лет, 7 процентов — в течение шести-девяти лет, еще 26 процентов пока не задумывались о сроках.

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Самые популярные российские города, куда хотели бы переехать россияне, — это Москва (24 процента), Санкт-Петербург и Краснодар (по 12 процентов). Причинами для переезда в основном называют более высокий уровень жизни, возможность найти работу, благоприятный климат, а также возможность жить ближе к родственникам.

При этом большинство респондентов — 72 процента — сказали, что переезжать не хотят. Чаще всего свою позицию они объясняли тем, что их все устраивает, что в одном городе с ними живут родные и друзья, что здесь родные места, что не позволяет возраст, и тем, что они привыкли к месту жительства.

Опрос ВЦИОМ проводился 11 июля 2021 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

В феврале 2020 года центр «Ромир» выяснил, что 17 процентов россиян хотели бы переехать на постоянное место жительства в другую страну. Больше всего опрошенных — 14 процентов из числа тех, кто хотел бы уехать из России, — рассматривают в качестве приоритетного варианта США. По восемь процентов опрошенных назвали Испанию и Германию. По пять процентов респондентов выбрали бы Италию и Австралию. Симпатию четырех процентов опрошенных получили Украина, Израиль, Финляндия, а также вариант «Европа в целом».