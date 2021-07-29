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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в городе в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, количество заражений в городе уменьшилось в три раза. «Действительно, ситуация быстро улучшается. Количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работали на COVID, то есть с 23,5 тысяч до 12 тысяч», — сказал Собянин.

При этом мэр столицы призвал жителей соблюдать осторожность и продолжать вакцинироваться от коронавирусной инфекции, несмотря на то что пиковый уровень заболеваемости уже пройден.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темпы прироста заболеваемости COVID-19 в России снижаются. Она уточнила, что заболеваемость коронавирусом в 57 регионах страны растет, в десяти — снижается. По ее словам, в пяти регионах охват ПЦР-тестирования на COVID-19 остается ниже 200 тестов на 100 тысяч жителей.

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