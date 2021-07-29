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Шойгу поручил сократить сроки постановки на учет в военкоматах

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Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу после ознакомления с презентацией проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Московской области поручил сократить сроки постановки на воинский учет, передает ТАСС.

«Нельзя бесконечно ходить по военным комиссариатам, чтобы получать одну справку. Это утомительно, это неудобно, это вызывает серьезное напряжение», — подчеркнул глава оборонного ведомства. По его словам, нужно добиться срока постановки на учет в военкомате за одни сутки.

Кроме того, он выразил надежду, что в самое ближайшее время все военкоматы в стране будут приведены к современному облику.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, заверил министра обороны, что все комиссариаты будут отремонтированы и приведены к современным стандартам.

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