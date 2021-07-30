Полицейские начали масштабную операцию из-за стрельбы в Берлине

Неизвестный открыл огонь в районе Веддинг в Берлине, полицейские начали масштабную операцию. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

В результате стрельбы были ранены минимум четверо — трое мужчин и одна женщина. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, а после доставили в больницу.

Спецоперация продолжается до сих пор, к ней привлечены пожарные и полицейские расчеты. Другие детали произошедшего пока не сообщаются.

Ранее сообщалось о стрельбе на студенческой вечеринке в яхт-клубе «Сан-Вито» в городе Таранто на юге Италии. Инцидент произошел в разгар драки между молодыми людьми из двух разных районов Таранто — Тамбури и Гротталье. Огонь открыл молодой человек, имевший при себе пистолет 9-го калибра, он был задержан полицией. В результате пострадали четыре девушки и шестеро мужчин в возрасте от 20 до 28 лет. Все раненые были доставлены в больницу.