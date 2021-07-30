Мишустина призвали расширить список авиакомпаний для полетов на курорты Египта

Российский союз туриндустрии (РСТ), комитет по туризму Торгово-промышленной палаты (ТПП) и ассоциация туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» призвали премьер-министра Михаила Мишустина расширить список авиакомпаний, имеющих право перевозить туристов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также разрешить полеты из региональных аэропортов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В письме, направленном главе правительства от лица почетного президента РСТ Сергея Шпилько, главы комиссии ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрия Барзыкина и гендиректора «Турпомощи» Александра Осауленко, отмечается, что турбизнес давно ожидал возобновления авиасообщения с курортами Египта и был готов обеспечить отправку для туристов.

Однако туроператоров беспокоит новость о том, что «все заявленные десять рейсов» из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут совершаться из «Шереметьево» и могут быть отданы одному авиаперевозчику «Россия» — на данный момент это единственный российским перевозчиком, который был назначен для совершения регулярных полетов на египетские курорты — и туроператору Библио-Глобус, работающему с «Россией» на эксклюзивном контракте.

Как подчеркивают авторы документа, речь идет не только о соблюдении норм федерального закона «О защите конкуренции». Туроператоры отмечают, что монополия на египетском направлении негативно скажется и на стоимости туров, что приведет к ущемлению интересов потребителей.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор изменил правила въезда россиян на родину из-за границы. Согласно документу, с 30 июля россияне, прибывающие из-за границы, должны разместить результаты ПЦР-тестов на едином портале государственных услуг в течение четырех дней, а не трех, как сейчас.