Экономика Северной Кореи пережила рекордное падение за 23 года

Экономика Северной Кореи пережила рекордное падение за последние 23 года. По данным Yonhap, в 2020 году ВВП страны сократилось на 4,5 процента. Однако подсчеты вел Центробанк Южной Кореи за неимением таких данных от самой КНДР.

По оценкам Банка Кореи, причиной сокращения стала совокупность сразу нескольких факторов. Во-первых, свою роль сыграли плохие погодные условия. Во-вторых, на экономику оказали давление жесткие ограничения и перекрытие границ из-за пандемии коронавируса. Кроме того, отрицательно на ВВП сказались и санкции ООН.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

В начале июля пресс-секретарь Министерства объединения Южной Кореи Ли Ен Ю сообщил, что в Северной Корее есть экономические проблемы на фоне пандемии COVID-19. Речь шла о повышенной волатильностью обменных курсов и цен на товары.

Сам глава КНДР Ким Чен Ын говорил о «великом кризисе» в стране из-за коронавируса. По его мнению, официальные лица «пренебрегли выполнением важных решений», которые должны были обеспечить «безопасность государства и его граждан».

