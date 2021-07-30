Биограф Меркель написал о ее страхе попадания Греции под влияние России

Канцлер Германии Ангела Меркель боялась, что в 2015 году Греция выйдет из еврозоны и попадет под влияние России. Об этом написал ее биограф Ральф Боллман, передает ТАСС. В 2012 году, в разгар греческого долгового кризиса, Меркель намного меньше боялась отказа Афин от евро.

«Меркель в 2015 году, возможно, боялась выхода Афин [из еврозоны] еще больше, чем за три года до этого», — говорится в книге «Ангела Меркель. Канцлер и ее время». По словам биографа, причиной этого страха были исторические связи между Москвой и Афинами, более крепкие, чем принято считать в западных странах. В 2015 году, когда Греция объявила дефолт, опасения канцлера были серьезнее, поскольку Европа находилась в конфликте с Россией из-за украинского кризиса.

В той же книге Боллман описал телефонные разговоры между Меркель и президентом России Владимиром Путиным после присоединения Крыма к российским территориям в 2014 году. По словам автора, общение между лидерами двух стран проходило на повышенных тонах, политики даже ругались и кричали друг на друга.

В биографии описана жизнь Меркель с ее рождения в 1954 году до 2021 года. Ее работе на посту канцлера в книге уделяется особое внимание.

Меркель покидает должность главы правительства ФРГ в сентябре 2021 года. 16 января из-за ее отказа участвовать в парламентских выборах, которые пройдут 26 сентября, главой Христианско-демократической партии Германии был назначен премьер-министр немецкой земли Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

