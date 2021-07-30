Российский регион полностью прекратил все платежи

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске признал законным решение Верховного суда Хакасии и объявил бюджет региона недействительным. Об этом со ссылкой на пресс-службу хакасского правительства сообщает РИА Новости.

В связи с этим все государственные платежи региона полностью прекращены до принятия нового бюджета. Правительство Хакасии намерено внести в Верховный совет региона проект закона «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» уже в понедельник, 2 августа.

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Отмененный закон о бюджете был принят в декабре 2020 года. Доходная часть в нем составляла 37,9 миллиарда рублей, а расходная — 42,5 миллиарда. Таким образом, дефицит достигал почти 4,6 миллиарда рублей, то есть 19 процентов от доходов.

Бюджетный кодекс России ограничивает этот параметр 15 процентами, в связи с чем в начале 2021 года прокуратура Хакасии обратилась в суд с требованием признать закон недействительным.

По словам представителя правительства, иск был составлен таким образом, что оспаривались не отдельные положения, а весь закон целиком. И хотя изменения в него уже внесли, документ предстоит принять заново.

При этом власти региона подчеркивают, что бюджетный кризис копился на протяжении десяти лет, и теперь республика вынуждена брать новые кредиты, чтобы покрывать дефицит, платить зарплаты и пособия. В правительстве не видят выхода из ситуации без помощи федерального центра.