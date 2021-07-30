Россия захотела помириться с Нидерландами

Россия готова помириться и наладить диалог с Нидерландами. Об этом рассказал российский посол в европейской стране Александр Шульгин в интервью РИА Новости.

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Москва захотела изменить текущее положение дел, в рамках которого политический диалог остановился, а контакты на уровне министерств иностранных дел практически не поддерживаются. Кроме того, между странами «просел» товарооборот. «Очевидно, что нидерландский бизнес настроен на работу в России, но боится непредсказуемых действий собственных властей. Мы со своей стороны к возобновлению диалога готовы, об этом в Гааге хорошо известно», — рассказал Шульгин.

Дипломат добавил, что российская сторона не считает происходящее нормальным — ухудшение отношений противоречит историческому наследию.

Отношения России и Нидерландов резко ухудшились в 2014 году после авиакатастрофы самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Он разбился на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Их подозревают в содействии передвижению зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер. При этом Украина, США и страны Запада неоднократно призывали Россию признать ответственность за катастрофу. Москва отрицает свою причастность к крушению лайнера.