В Тунисе силовики увезли в неизвестном направлении оппозиционного депутата

Тунисские силовики в пятницу, 30 июля, ворвались в дом Ясина Аяри — депутата парламента, прославившегося критикой президента Туниса Каисса Саида и Вооруженных сил страны на своей странице в Facebook. Силовики увезли парламентария в неизвестном направлении, сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова жены парламентария.

«20 вооруженных мужчин, представившихся сотрудниками службы безопасности президента, ворвались в наш дом, они забрали Аяри, несмотря на мольбы его матери», — утверждает жена депутата. По ее словам, силовики запретили снимать процесс задержания на видео.

Тунисский оппозиционер дважды — в 2015 и 2018 годах — провел несколько месяцев в заключении по обвинению в клевете на Вооруженные силы республики.

Ранее с критикой действий президента выступили крупнейшие парламентские партии, обвинившие его в государственном перевороте. Соединенные Штаты также призвали Саида уважать конституцию страны.

Президент Туниса 28 июля приостановил работу парламента и лишил депутатской неприкосновенности его членов. Свои действия тунисский лидер оправдывает необходимостью покончить с коррупцией и некими закулисными силами, ведущими страну к катастрофе.