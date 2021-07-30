В Совфеде отреагировали на заявление экс-министра Дании по «Северному потоку-2»

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал на угрозы Дании превратить «Северный поток-2» в «пиррову победу» для России. По мнению сенатора, заявление экс-министра иностранных дел королевства Уффе Эллеманн-Йенсена носит исключительно популистский характер, а его предложение практически неосуществимо и нерентабельно.

Бывший министр заявил, что для того, чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа, следует как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу. «У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию», — отметил он.

Попытка получить внимание

Джабаров отметил, что, если в своем заявлении экс-министр подразумевал использование норвежского газа как альтернативу российскому, то его предложение просто нерентабельно, поскольку собственные источники в этой стране уже истощены.

«Норвежцы уже сами снижают свою добычу. А Европа между тем нуждается уже в совершенно в других объемах: в условиях, когда зимы становятся все более холодными, а летние дни — жаркими, необходимо большое количество газа для обогрева и охлаждения помещений, — отметил сенатор в беседе с «Лентой.ру». — Полагаю, экс-министр просто хотел привлечь внимание к своей персоне, оставить хоть какой-то след в истории. Впрочем, это совершенно бесперспективный ход».

По мнению Джабарова, Евросоюзу невыгодно давить на Россию в рамках работ по газопроводу и последующему его запуску, ведь это исключительно коммерческий проект.

«Во-первых, "Северный поток-2" — коммерческий проект между Германией и Россией, он ничего не нарушает. Во-вторых, неясно, зачем вообще кому-то в этой истории давить на нашу страну? Ведь, по сути, это история просто о дешевом газе, выгодная для всех сторон», — резюмировал сенатор.

Ранее компания-оператор российского экспортного газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG заявила, что он достроен на 99 процентов. Завершение строительства стало возможным после заключения сделки между США и Германией, условия которой предполагают использование газопровода в обмен на продолжение транзита российского газа через территорию Украины, а Берлин и Вашингтон будут совместно добиваться энергетической безопасности Киева.