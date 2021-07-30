Сосиски с начинкой из шоколада от деревенских мясников стали хитом в соцсетях

В ирландской деревне Ньюблисс мясники Юджин и Стивен Лармеры (Eugene and Stephen Larmer) стали продавать сосиски с начинкой из батончика Kinder Bueno. Как сообщает издание Mirror, из-за необычного вкуса продукт стал хитом в соцсетях.

Отец и сын поделились фотографией нового продукта в Facebook и рассказали рецепт: в колбасную смесь они добавили измельченный шоколад со вкусом лесного ореха. Стоимость двух фунтов сосисок (примерно 907 граммов) производители оценили в шесть евро (около 520 рублей).

«На эту идею нас натолкнули воскресные завтраки: сыновья Стивена часто ели колбасу с пастой Nutella. Шоколад хорошо дополняет свинину, поэтому наши сосиски действительно удались», — рассказал Юджин Лармер.

Постом поделились более 1700 раз. Мнение пользователей насчет гастрономического эксперимента разделились: «Это то, что я хочу на завтрак», — признался один из комментаторов. «Отличный способ приучить детей есть сосиски», — отметил другой. «Да уж, может быть, при беременности не хочется ничего другого», — заметил менее впечатленный комментатор.

Новый вкус сосисок оказался настолько популярным, что мясники организовали поставки в Великобританию.

Ранее сообщалось, что бывший шеф-повар Елизаветы II Джефф Бейкер (Jeff Baker) раскрыл секрет приготовления идеальных жареных сосисок. По его мнению, важно достать продукт из холодильника за 20 минут до жарки, готовить с добавлением жира и следить, чтобы сосиски не касались друг друга.