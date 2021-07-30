Акции российской трубной компании взлетели в цене

Акции российской Трубной металлургической компании (ТМК) взлетели в цене на 34,50 процента во время торгов в пятницу, 30 июля. К 17:40 ценная бумага стоила уже 97,76 рубля за штуку.

Поводом для резкого скачка стоимости ценных бумаг стало решение совета директоров компании насчет выплаты дивидендов. По итогам первого полугодия 2021 года инвесторам рекомендовали выплатить из расчета 17,71 рубля на одну обыкновенную акцию. В общей сложности на дивиденды может быть направлено 18,3 миллиарда рублей, указывает ТАСС.

В марте 2021 года на российском трубном рынке произошла рекордная сделка после того, как ТМК купила 86,54 процента Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Сумма составила 84,2 миллиарда рублей.

Глава ТМК Дмитрий Пумпянский тогда подчеркнул, что сделка позволит обеспечить энергетическую безопасность России, послужит целям импортозамещения и закроет потребности компаний в специальных видах труб.