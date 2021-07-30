Просчет в плане США поставил под угрозу беднейших американцев

Просчет в экономическом плане США по поддержке семей может оставить без помощи беднейших американцев, то есть тех, кто больше всех в ней нуждается, обнаружили в исследовательской организации Center on Budget and Policy Priorities.

Сейчас налоговый зачет за ребенка, то есть средства, которые полагаются в счет уплаченных налогов, уже получили семьи, в которых в общей сложности воспитывается 60 миллионов детей, однако денег могут не получить домохозяйства с еще четырьмя миллионами детей, поскольку они ранее не фигурировали в налоговой отчетности. Расширение программы выплат за детей в рамках нового плана по восстановлению американской экономики дало таким семьям возможность получить деньги в основном впервые, объяснили специалисты.

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По новой экономической программе, средства теперь полагаются всем семьям, где есть дети, за исключением тех, чьи доходы очень высоки. Для этого людям нужно заполнить специальную форму или подать информацию в налоговую через особый сайт, если ранее они не делали этого. Однако исследователи подчеркнули, что многих это ставит под угрозу, потому что им будет непросто справиться с этой задачей, например из-за языкового барьера или отсутствия необходимых технических навыков для работы с порталом. Общая сумма невостребованных выплат может достигать 13 миллиардов долларов.

Ежемесячные платежи в размере 300 долларов на ребенка выплачивают американским семьям с середины июля. Это стало частью плана по поддержке восстановления экономики после коронавирусного кризиса, который был принят в марте. Предполагается, что программа должна сократить детскую бедность на 40 процентов. Действовать она должна до конца года, однако президент США Джо Байден хочет, чтобы она стала постоянной.