Россиян предупредили о смертельно опасном новом тренде

В России набирают популярность так называемые солнечные татуировки, которые получаются из сочетания загорелых и светлых участков кожи. Дерматолог, косметолог Станислав Арканников предупредил о смертельной опасности нового тренда в беседе с радио Sputnik.
Он отметил, что врачи считают это развлечение одним из самых нездоровых за последние годы, поскольку люди находятся на солнце в самые опасные часы. Специалист напомнил, что безопаснее всего загорать до десяти часов утра и после 17 часов до позднего вечера, когда снижается солнечная активность.
«Естественно, чтобы "солнечную татуировку" сделать в эти часы, придется потратить на эксперимент не один день, иначе разницу в цвете кожи не получишь. Поэтому такие манипуляции проводятся в период максимальной солнечной активности, а это может вызвать солнечный ожог», — объяснил Арканников.
Врач добавил, что солнечный ожог вызывает многочисленные последствия, в том числе повреждение клеток и ускоренное старение, но самое страшное из них — это онкологическое заболевание кожи или меланома. Особенною опасность представляют родинки, они могут трансформироваться в злокачественное новообразование, которое повлечет за собой летальный исход.
По словам Арканникова, в настоящее время озоновый слой истощился, поэтому солнце становится агрессивным для всего живого, и пренебрежение правилами ведет к необратимым последствиям. Дерматолог призвал загорать с умом и отказаться от сомнительных трендов вроде «солнечных татуировок».
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