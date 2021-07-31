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Россиян предупредили о смертельно опасном новом тренде

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Фото: Karl-Josef Hildenbrand/ Globallookpress.com

В России набирают популярность так называемые солнечные татуировки, которые получаются из сочетания загорелых и светлых участков кожи. Дерматолог, косметолог Станислав Арканников предупредил о смертельной опасности нового тренда в беседе с радио Sputnik.

Он отметил, что врачи считают это развлечение одним из самых нездоровых за последние годы, поскольку люди находятся на солнце в самые опасные часы. Специалист напомнил, что безопаснее всего загорать до десяти часов утра и после 17 часов до позднего вечера, когда снижается солнечная активность.

«Естественно, чтобы "солнечную татуировку" сделать в эти часы, придется потратить на эксперимент не один день, иначе разницу в цвете кожи не получишь. Поэтому такие манипуляции проводятся в период максимальной солнечной активности, а это может вызвать солнечный ожог», — объяснил Арканников.

Врач добавил, что солнечный ожог вызывает многочисленные последствия, в том числе повреждение клеток и ускоренное старение, но самое страшное из них — это онкологическое заболевание кожи или меланома. Особенною опасность представляют родинки, они могут трансформироваться в злокачественное новообразование, которое повлечет за собой летальный исход.

По словам Арканникова, в настоящее время озоновый слой истощился, поэтому солнце становится агрессивным для всего живого, и пренебрежение правилами ведет к необратимым последствиям. Дерматолог призвал загорать с умом и отказаться от сомнительных трендов вроде «солнечных татуировок».

Ранее российский врач-онколог Иван Карасев назвал любимую еду умерших от рака кишечника пациентов. Оказалось, что вызывающие онкологическое заболевание повреждения ДНК связаны с употреблением большого количества красного мяса. При этом потребление птицы или рыбы на этот показатель не влияло, равно как и воздействие каких-либо иных факторов, связанных с образом жизни.

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