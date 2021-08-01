Под Петербургом снесли дом с подземной тюрьмой

Во Всеволожском районе Ленинградской области снесли дом, под которыми находилась частная подземная тюрьма с крематорием. Об этом сообщает 47news.

По информации новостного портала, сделали это по просьбе номинального собственника участка Владислава Велесевича. «Ввиду отсутствия материальной возможности, прошу засыпать подвал и подвальное помещение, расположенные под домом на участке 95 ДНП "Лемболовская твердыня — 1" <…> Также прошу их демонтировать», — говорится в его заявлении.

Отмечается, на допросах в качестве свидетеля мужчина рассказал, что на участке никогда не был и строительные работы не проводил, право собственности оформил по просьбе знакомого, который помогал человеку, умершему несколько лет назад.

19 июля в окрестностях Петербурга обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием. Сооружение состояло из подземных камер, закрывавшихся на замки, аналогичные тем, что находятся в СИЗО «Кресты». Внутри раньше была оборудована система видеонаблюдения, находился пункт охраны. Вход в подземную тюрьму перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки.

После появления публикаций о таинственном объекте вход в подземную тюрьму закопали, а дело о ней засекретили.