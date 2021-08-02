В Великобритании найдены планы по отказу в медпомощи пожилым на случай пандемии

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) составила секретный план по отказу в медпомощи пожилым людям в возрасте старше 70 лет на случай пандемии. Об этом сообщает The Daily Telegraph. Документ передал журналистам доктор Муса Куреши, который получил его от правительства по официальному запросу.

План был разработан в 2017 году на случай гипотетической эпидемии гриппа. Он предписывает сортировать пациентов в очереди на получение помощи не по потребности в лечении, а по вероятности выживания. Согласно документу, инструкции, содержащиеся в нем, должны применяться только в случае ограниченности ресурсов.

При этом план предписывает медперсоналу в больницах отказывать престарелым британцам не только в медицинской помощи, но и в уходе. Представитель NHS заявил, что эти инструкции были разработаны на случай гипотетической чрезвычайной ситуации. По его словам, они не использовались как основа для политики реагирования на распространение COVID-19.

При этом The Telegraph сообщает, что за все время пандемии из-за отказа в госпитализации погибло 42 тысячи пожилых пациентов. По информации издания, этих людей отправляли в дома престарелых с положительными тестами на коронавирус.

В том же документе врачам предлагалось отключать недоношенных детей от аппаратов жизнеобеспечения, если их будет не хватать для помощи инфицированным пациентам. Доктор Куреши, по чьей инициативе были обнародованы планы правительства, заявил, что «трусливые политики просто переложили ответственность на врачей».