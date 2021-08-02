В Ленобласти раскрыли долю заболевших после прививки от COVID-19

В Ленинградской области 1,2 процента от количества привившихся граждан заболели COVID-19. Такую долю жителей назвали в региональном правительстве, передает РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что среди привитых нет больных, которым нужны реанимационные койки. «Как правило, у привитых заболевших наблюдается легкое и бессимптомное течение болезни», — уточняется в сообщении.

По сообщению властей Ленобласти, в регионе привито от коронавируса 424 388 человек, из которых 304 866 человек получили второй компонент вакцины.

Всего за все время пандемии в Ленинградской области выявлено 56 562 заболевших COVID-19, из которых 47 328 вылечились, а 2123 скончались.

Ранее сообщалось, что доля заболевших после вакцинации жителей Санкт-Петербурга составляет около 1,7 процента, что равняется почти 15 тысячам человек.