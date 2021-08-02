Россия
 
Последние новости
Генконсульство России в Турции раскрыло подробности смертельного ДТП с туристами
Российский телеканал прорекламировал вакцинацию с помощью гадалок
Миллионы европейцев оказались слишком бедными для отпуска
Антонов рассказал о неверном восприятии статьи Путина в США
Раскрыта новая причина смерти Элвиса Пресли
В Великобритании выпустили монеты с Алисой в Зазеркалье
Десантник сделал предложение девушке во время интервью в московском парке 
Помощь легкоатлетке Тимановской назвали честью для Европы
Звезда PornHub заманила девушек в порно и попала под арест
Новости партнеров
Прослушать новость

В Ленобласти раскрыли долю заболевших после прививки от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ленинградской области 1,2 процента от количества привившихся граждан заболели COVID-19. Такую долю жителей назвали в региональном правительстве, передает РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что среди привитых нет больных, которым нужны реанимационные койки. «Как правило, у привитых заболевших наблюдается легкое и бессимптомное течение болезни», — уточняется в сообщении.

По сообщению властей Ленобласти, в регионе привито от коронавируса 424 388 человек, из которых 304 866 человек получили второй компонент вакцины.

Всего за все время пандемии в Ленинградской области выявлено 56 562 заболевших COVID-19, из которых 47 328 вылечились, а 2123 скончались.

Ранее сообщалось, что доля заболевших после вакцинации жителей Санкт-Петербурга составляет около 1,7 процента, что равняется почти 15 тысячам человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иммунолог перечислил три последствия «длинного COVID-19»
Российский вирусолог объяснил низкую выработку антител у молодых людей
Раскрыты подробности о рекордно длинном случае COVID-19