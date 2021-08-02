Китай начал разработку уникального нефтяного мегапроекта

Китайская компания CNOOC досрочно начала производство нефти на месторождении Liuhua 21-2, говорится в сообщении предприятия.

Таким образом, Китай полноценно запустил первый и уникальный для страны независимый нефтяной мегапроект по разработке глубоководных месторождений, включающих в себя также Liuhua 16-2, Liuhua 20-2, где производство началось в 2020 году. Месторождение Liuhua 21-2 расположено в восточной части Южно-Китайского моря на глубине 437 метров.

Предполагается, что максимальный объем производства нефти к 2023 году превысит 15 тысяч баррелей в сутки. У CNOOC в месторождении 100-процентная доля, компания выступает его оператором. Liuhua 21-2 было обнаружено в 2015 году, бурение идет на глубине около 3 километров.

В России осваивается Приразломное месторождение — это первый проект добычи нефти на арктическом шельфе в стране, ведется она с декабря 2013 года. Средняя глубина залегания продуктивного пласта при этом составляет 2,5 километра, а глубина моря достигает около 20 метров.

В июне стало известно также, что китайский нефтегигант CNPC нашел крупнейший в стране запас сланцевой нефти объемом в миллиард тонн. По мнению экспертов, находка позволит остановить рост зависимости КНР от импорта, тогда как сейчас поставки из-за рубежа покрывают около 70 процентов национального потребления нефти.