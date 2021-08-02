Российский врач рассказал об операциях дрелью в связи с нехваткой оборудования

В красноярской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) врачи вынуждены проводить трепанации с помощью хозяйственной дрели вместо специального медицинского оборудования в связи с его нехваткой. Об этом рассказал российский врач-нейрохирург БСМП, депутат Горсовета Красноярска Игорь Гринев, слова которого приводит Telegram-канал «Выбор народа».

«Для того чтобы оперировать, трепанировать череп мы покупаем дрели в хозяйственном магазине. Есть специальный пневмотрепан, который больница почему-то не считает нужным купить. У нее нет денег на это», — подчеркнул Гринев.

Он добавил, что врачи несколько лет просят купить администрацию медицинского учреждения пневмотрепан, необходимый для проведения операций. В связи с отсутствием специального оборудования медики используют обычную хозяйственную дрель фирмы «Makita».

Уточняется, что инструмент из магазина хозтоваров стоит в среднем от 4 до 7 тысяч рублей, специальное медицинское оборудование — 1,3-1,5 миллиона рублей.

Ранее в больницу города Владимира поставили около 100 просроченных на 15 лет аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сопроводительные документы и действующие регистрационные удостоверения на указанные аппараты отсутствовали.