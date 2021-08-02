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Российский онколог назвал самые уязвимые перед меланомой места на теле

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Фото: Unsplash

Наличие меланомы зависит от того, бывает ли участок кожи человека открытым. Об этом заявил онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев в эфире радиостанции «Говорит Москва». Специалист также назвал самые уязвимые перед такой опухолью места на теле.

По его словам, у женщин меланома чаще всего возникает на голени, потому что эта часть тела постоянно находится под открытым солнцем.

Онколог отметил, что риски возникновения меланомы увеличиваются, если участок тела обгорел многократно. Он заявил, что меланома — агрессивная опухоль, из-за которой у первичных пациентов обнаруживают метастазы.

По данным Пылева, ежегодно количество людей со злокачественными опухолями растет на четыре процента. Чаще всего болеют пожилые люди старше 60 лет и мужчины. Врач предположил, что рост пациентов связан с тем, что диагностика заболеваний стала лучше.

Ранее онколог Карасев рассказал о любимой еде умерших от рака кишечника пациентов. Он сослался на исследование ученых американского Института онкологии Дана-Фарбер. По их данным, вызывающие рак повреждения ДНК связаны с употреблением большого количества красного мяса.

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