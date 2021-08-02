В красноярской больнице опровергли данные об использовании дрели для трепанации

В красноярской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) опровергли информацию об использовании дрели для трепанации. Там уточнили, что пользуются только сертифицированным медицинским оборудованием, передает РИА Новости.

«Имеется необходимое оборудование, в том числе и механическое для наложения фрезовых отверстий, как этапа операционного доступа. Все операции проводятся сертифицированными медицинскими инструментами», — уточнили в больнице.

Оборудование регулярно закупают и обновляют исходя от потребностей и технологий, которыми владеют специалисты, рассказали в учреждении.

Ранее российский врач-нейрохирург БСМП, депутат Горсовета Красноярска Игорь Гринев заявил, что медики БСМП вынуждены проводить трепанации с помощью хозяйственной дрели вместо специального медицинского оборудования в связи с его нехваткой.