ВЦИОМ сообщил о снижении политической активности в России до минимума за 17 лет

Политическая активность в России снизилась до минимума за 17 лет. Это следует из исследования ВЦИОМа «Социальная и политическая активность россиян: мониторинг», сообщает РБК.

Согласно исследованию, снижается число россиян, участвующих в выборах. В 2004 году среди опрошенных 55 процентов сообщали о своем участии в выборах, однако за время изучения уровень снижался. Так, в 2006 году он опустился до 32 процентов, в 2011 — до 27 процентов, а в 2021 году о своем участии заявили лишь 22 процента опрошенных.

Число тех, кто проводил избирательные кампании, также сократилось с 8 до 6 процентов. Тех, кто участвовал в митингах — с 5 до 3 процентов.

По данным ВЦИОМ, всего 45 процентов россиян признались, что никогда не участвовали в общественной жизни. В 2011 году таких респондентов был 61 процент. Самыми активными в общественной жизни россияне были в 2004 и 2007 годах, тогда о своем неучастии рассказывали по 32 и 36 процентов соответственно. Пассивнее всего россияне были в 2006 (52 процента) и 2011 (61 процент).

При этом за 17 лет в два раза выросла активность россиян в участии в коллективных обращениях и петициях, с 4 до 8 процентов. Число тех, кто занимается сбором средств и вещей для людей в трудном положении, увеличилось с 9 до 20 процентов. За последние 10 лет число тех, кто участвует в домовых комитетах и местном самоуправлении, выросло в три раза. Также стало больше россиян, которые участвуют в общественных и профсоюзных организациях. Доля участников религиозных организаций выросла с 0 до 3 процентов с 2011 года.

В 2021 году свое нежелание участвовать в политической и общественной жизни россияне чаще всего объясняли тем, что у них не хватает времени (28 процентов). Еще 20 процентов считают, что политикой должны заниматься профессионалы, а еще 19 выражали доверие президенту. По мнению 18 процентов, их участие в политике ничего не изменит. В 2007 году треть опрошенных была уверена, что не сможет повлиять на ситуацию в стране. Показатель доверия к президенту вырос за 14 лет почти в два раза — в 2007 году он составлял 10 процентов.

Для 15 процентов, минимума с 2007 года, политическая и общественная жизнь оказались неинтересны. В 2007 году так ответили 20 процентов людей, в 2011 — 36 процентов. Минимальных показателей достиг ответ россиян, уверенных, что «в политике приличным людям делать нечего». Сейчас такого мнения придерживается 1 процент, в 2011 было 2 процента, в 2007 — 6 процентов. Максимального уровня (10 процентов) достигло количество россиян, которые не видят в стране партий и общественных организаций, заслуживающих доверия. В 2011 и 2007 годах таких было 7 и 6 процентов соответственно.

Опрос проводился 11 июля среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Во ВЦИОМ уточнили, что данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.