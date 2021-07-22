В Совфеде оценили заявление о разрушенной Россией европейской мечте

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил публикацию Райнхарда Крумма — главы венского представительства Фонда Фридриха Эберта, в которой тот заявляет о разрушенной Россией европейской мечте. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор отметил, что в публикации обозначена объективная оценка взаимоотношений Москвы с западным миром.

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало статью Крумма, в которой он рассказал о разрушенной Россией мечте Европы. По словам обозревателя, Запад надеялся, что Москва столкнется с непреодолимыми трудностями, после чего «пойдет на попятную», однако это не соответствует реальности.

«Мечта о том, что Россия из-за политических и экономических трудностей пойдет на попятную и вновь обратит взор на Запад, не исполнится. Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, — это развитие изумило как Восток, так и Запад. Оно привело у нас к параличу мышления, никто не знает, что делать дальше», — подчеркнул Крумм.

Он отметил, что Европе следует четко сформулировать свои интересы в сфере безопасности и пойти на переговоры, при помощи последовательных встреч между главами государств найти точки соприкосновения и заключить взаимовыгодные договоры. Автор статьи заключил, что подобная политика будет сложной, однако возможной. Он призвал власти Германии и Евросоюза перейти к активным действиям, а не просто реагировать на происходящее.

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Заявление о том, что действия Москвы привели Европу к параличу мышления, — абсолютно точно. Так Сергей Цеков начал комментировать статью Райнхарда Крумма для «Ленты.ру».

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«Они-то считали, что справились с Россией, но не тут-то было. Я хочу заметить, мы-то историю знаем, что Европа пыталась и ослабить, и разрушить Россию на протяжении столетий. Но мы тоже выводы делаем и консолидируемся», — отметил политик.

Цеков добавил, что попытки Европы ослабить или разрушить Россию не привели ни к каким результатам. По словам члена профильного комитета Совета Федерации, эти попытки дали обратный эффект: консолидацию российского сообщества и усиление культурных, духовных и семейных ценностей.

«Наконец они объективно это понимают и сознают, что с такой Россией надо говорить, не навязывая нам какое-то свое видение. Собственно говоря, как гласит русская пословица: не надо ходить со своим уставом в чужой монастырь. Вот они со своим уставом, взглядами и прочим пытались войти в Россию и поняли, что это невозможно. Такая Россия, какая она есть, выгодна Европе, с таким характером, с таким видением внутренней и внешней политики. И не надо пытаться ее исправить», — заключил сенатор.

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