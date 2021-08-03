Десять стран Африки и Азии приготовились отозвать признание Косова

Десять стран Африки и Азии сообщили о готовности отозвать свое признание Косова в ситуации, если Приштина начнет процесс повторного признания. Об этом пишет сербская газета «Политика» со ссылкой на источники.

При этом издание не называет конкретные государства, которые приготовились принять такое решение.

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Такое мнение подтвердил и геополитический аналитик Центра социальной стабильности Предраг Раджич. Он полагает, что отозвать признание независимости могут африканские и ближневосточные страны. Также эксперт подчеркнул, что Приштина совершила неверный шаг, когда открыла посольство Косова в Иерусалиме в середине марта.

В то же время Белград выразил надежду, что Россия и Китай выступят в поддержку Сербии, отказывающейся признать независимость региона и убеждающей в этом другие государства.

Мнение Запада

В марте президент Сербии Александр Вучич предупреждал об усилении давления Запада на страну. В частности, он отметил, что западные страны ожидают от Сербии признания независимости Косово.

Три месяца спустя, в июне Вучич сообщил, что США и Германия требуют от Сербии признать независимость Косова. По его словам, во время переговоров сербское правительство пытается отстоять интересы своей страны и народа, но все разговоры сводятся к требованиям признать Косово.

Также глава государства подчеркнул, что страны Запада требуют «обоюдного признания» Белградом и Приштиной друг друга.

Наша проблема [заключается в том], что это уже не вуалируется, а напрямую требуется с упоминанием «обоюдного признания», а я не могу вам описать, как мы жаждем признания от [премьер-министра непризнанного образования] Албина Курти, как будто Сербия — не член ООН и международных форумов Александр Вучич О позиции Запада в вопросе признания независимости Косова

Статус Косова

На данный момент Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове, основное население которого составляют албанцы. При этом Северная часть Косова, населенная преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине.

Парламент Косова объявил о независимости от Сербии в 2008 году, процесс признали более 90 стран, которые являются членами ООН. Однако позднее некоторые отозвали свои признания, в основном африканские страны (ЦАР, Гана, Бурунди, Лесото, Того, Коморы и другие), а также Папуа — Новая Гвинея, Доминика, Гренада, Соломоновы острова и другие.

98 государств из 193 членов ООН признали Косово на данный момент

В 1998 году между албанскими повстанцами и Союзной Республикой Югославией вспыхнул вооруженный конфликт. Боевые действия были инициированы косовскими албанцами, стремившимися к независимости Косова и Метохии, и привели к многочисленным жертвам среди гражданских лиц с обеих сторон. Десять лет спустя, в 17 февраля 2008 года косовские албанцы провозгласили Республику Косово.

Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. В 2013 году Белград начал процесс нормализации отношения с правительством Косова в соответствии с Брюссельским соглашением, но процесс застопорился в ноябре 2018 года.