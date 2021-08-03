Партия Порошенко призвала расследовать гибель лидера белорусских эмигрантов

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала украинские власти как можно скорее расследовать гибель лидера организации белорусских эмигрантов «Белорусский дом на Украине» (БДУ) Виталия Шишова. Об этом сообщается на сайте политической силы.

В партии не исключили, что смерть Шишова может быть связана с его политической деятельностью. Там отметили, что он занимался помощью белорусским оппозиционерам и боролся с режимом президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Нельзя исключать, что он мог быть объектом охоты белорусского КГБ», — подчеркнули в «Евросолидарности».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль дело о смерти Виталия Шишова. При этом белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил, что сотрудничество между украинскими и белорусскими правоохранителям в ходе расследования убийства будет носить символический характер.

3 августа лидера БДУ обнаружили повешенным в одном из парков Киева. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». В организации белорусских эмигрантов заявили, что считают убийство их лидера спланированным, поскольку за ним продолжительное время велась слежка.