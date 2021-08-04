Количество пострадавших в ДТП с «КамАЗом» и автобусом в Москве увеличилось до 11 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале «РЕН ТВ|Новости».

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, в крупной аварии пострадали восемь человек. Среди них — беременная женщина. По данным РЕН ТВ, автобус ехал из Внуково в Саларьево. В салоне находились около 20 пассажиров.

ДТП с «КамАЗом» и автобусом произошло на Боровском шоссе. Издание опубликовало видео с последствиями аварии. На кадрах видно образовавшуюся в результате происшествия большую пробку. На обочине находятся пострадавшие люди: лежит мужчина и женщина с перевязанной окровавленной головой.