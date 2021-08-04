Дворец театров в Нальчике достроят к 2024 году

Строительство национального театрального центра Дворец театров в Нальчике, которое началось еще в 2002 году, планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

По словам главы региона, финансирование проекта начнется в 2022 году, само строительство планируется завершить за два года. Откроется дворец, как ожидается, в 2024 году.

«Средства уже определены в федеральном бюджете, все соответствующие документы имеются», — заявил Коков.

Строительство Дворца театров Нальчике началось в 2002 году. Изначально планировалось, что в здании разместятся все национальные театры республики, однако в дальнейшем было решено создать там культурный центр. В 2020-м президент России Владимир Путин распорядился выделить более 750 миллионов рублей для завершения строительства.