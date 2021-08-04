На деньгах мусульманской страны нашли ЛГБТ-символику

Центральный банк Египта представил новые банкноты с разноцветными водяными знаками и вызвал волну критики в свой адрес со стороны консервативного населения мусульманской страны, которые нашли, что на деньгах изображена ЛГБТ-символика, пишет издание The New Arab.

На полимерных купюрах в 20 египетских фунтах можно разглядеть радугу, что привело к негодованию некоторых египтян и появлению призывов к бойкоту в социальных сетях. Критику вызвали и купюры в 10 фунтов, поскольку на них изображена мечеть Аль-Фаттах аль-Алим, которую в 2019 году открыл президент страны Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

«Двадцать фунтов с флагом геев, десять — с мечетью Абдул-Фаттаха Ас-Сиси, когда у нас есть сотни других выдающихся мечетей и исторических памятников!» — указал один из пользователей Twitter. Другой добавил, что считает это грехом и скандалом, за который несут ответственность власти, и призвал их извиниться. В ответ на критику в центральном банке сообщили, что дизайн банкнот был предварительным и может измениться до их выпуска в ноябре.

В июле в России также произошел скандал, связанный с темой ЛГБТ. Гомосексуальная пара появилась в публикации на сайте сети магазинов «ВкусВилл». Компания выпустила историю о покупателях, где рассказывалось о семье из четырех женщин — двух лесбиянок, сестре одной из девушек и ее матери. После этого многие покупатели тоже призвали бойкотировать марку и пообещали пожаловаться на пропаганду гомосексуализма в «компетентные органы». Сеть приняла решение извиниться за публикацию и удалила ее, что тоже вызвало критику, но со стороны поддерживающих права ЛГБТ людей.

