«Воины Аллаха» пригрозили Литве терактами в торговых центрах

Литве пригрозили терактами и местью за «братьев-мусульман». Об этом пишет портал Alfa.lt со ссылкой на электронное письмо, поступившее в редакцию.

Отмечается, что в сообщении некий Юсеф Арафат заявляет о том, что «воины Аллаха» заложили бомбы в нескольких местах по всему Вильнюсу. Среди адресов — такие крупные торговые центры, как BIG, Akropolis и Ozas, офис редакции портала Delfi, вильнюсский ЗАГС и Департамент миграции.

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Автор письма добавил, что в дальнейшем террористы будут действовать без предупреждения. «Знайте, что в вашей стране тысячи наших братьев — лучших воинов, которые не боятся смерти. Мы любим смерть так, как вы любите жизнь, мы воины, которые воюют днем и ночью», — заключил он.

Литовские полицейские сообщили об отсутствии у них информации о минировании зданий в Вильнюсе. Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис заявил, что все упомянутые в письме здания будут проверены.

Ранее в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии рассказали о гибели нелегального мигранта на белорусско-литовской границе. По данным ведомства, мужчина неславянской внешности был обнаружен белорусскими пограничниками в крайне тяжелом состоянии, а на его теле были обнаружены множественные ушибы. До этого в ГПК обвиняли Литву в избиении и выдворении мигрантов в Белоруссию.